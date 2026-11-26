El Gobernador Alberto Weretilneck obtuvo la aprobación de un préstamo de US$ 60 millones de FONPLATA para recuperar los tramos más deteriorados de las rutas nacionales 22 y 151. La inversión tendrá impacto directo en más de 438.000 personas, cuidando la vida de las familias, mejorando la transitabilidad para la fruticultura, la actividad comercial, turística y la logística energética vinculada a Vaca Muerta.

La aprobación se inscribe en la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de asumir la gestión de ambas rutas frente al deterioro acumulado y la falta de respuestas de los gobiernos nacionales. “Tenemos un rumbo claro, pensamos en el futuro. Nos hicimos cargo de las rutas, asumimos el desafío y conseguimos el financiamiento para ejecutar las obras que nunca se hicieron”, afirmó Weretilneck.

El préstamo es resultado del trabajo técnico y financiero de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en articulación con Vialidad Rionegrina y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Provincia también trabajó con el Ministerio de Economía de la Nación para priorizar la iniciativa y gestionar la garantía soberana.

La formulación del programa incluyó una misión técnica de FONPLATA que recorrió distintos sectores de las rutas en septiembre y evaluó las intervenciones propuestas. La aprobación se anunció tras la última sesión anual del Directorio Ejecutivo, realizada en Asunción, Paraguay.

El programa prevé rehabilitación vial, repavimentación, reparación de calzadas, adecuación de banquinas y señalización, además de la continuidad de obras inconclusas. También incluye el fortalecimiento de las capacidades técnicas de Vialidad Rionegrina y estudios de preinversión para planificar nuevas intervenciones y sostener la recuperación de estos corredores en el mediano y largo plazo.

El financiamiento complementará las obras de emergencia que Río Negro puso en marcha en tres tramos de ambas rutas, con contratos por más de $9.992 millones. Así, la Provincia atiende los sectores más urgentes y prepara una recuperación de mayor escala para mejorar la seguridad vial, la circulación cotidiana y el traslado de la producción.

La Ruta Nacional 22 conecta las zonas productivas del Alto Valle con centros de empaque, mercados y puertos de exportación. La Ruta Nacional 151 vincula el norte provincial con la Cuenca Neuquina y sostiene un tránsito cada vez más importante para la logística energética.

Este logro forma parte del rumbo que conduce Weretilneck: Río Negro asume responsabilidades, ordena prioridades y gestiona el financiamiento para transformar una decisión política en obras concretas para la producción y la vida cotidiana de la población.