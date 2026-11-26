El Presupuesto 2027 elevado por el Gobernador Alberto Weretilneck obtuvo un amplio respaldo en la Legislatura. Prevé más de $508.000 millones para ejecutar 383 obras en todo el territorio provincial, sin aumentar los impuestos. Con planificación, responsabilidad fiscal y orden, la Provincia garantiza la continuidad de las inversiones necesarias para consolidar su desarrollo.

Weretilneck celebró la aprobación del proyecto, que contó con 42 votos a favor y 4 en contra, correspondientes a legisladores del peronismo. “Río Negro está creciendo y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar ese desarrollo con infraestructura, mejores servicios y más oportunidades. Este es el rumbo: estamos pensando en el presente y el futuro de Río Negro”, aseguró el Mandatario.

El Presupuesto 2027 contempla recursos por $4,77 billones, un 44% más que en el año en curso, con prioridad en educación, salud, seguridad e infraestructura. También considera las inversiones energéticas, productivas, industriales y mineras.

La herramienta define las prioridades de inversión y las acciones del Gobierno de Río Negro para el próximo año. El foco está puesto en consolidar los servicios esenciales y la infraestructura necesaria para el desarrollo, así como en crear condiciones para impulsar la actividad económica y generar empleo.

Además, a través de la Ley Impositiva, Río Negro mantendrá en 2027 las mismas alícuotas y exenciones vigentes este año. “No habrá aumento de impuestos. Las mismas alícuotas que se cobraron este año serán las que se van a cobrar en 2027, acompañando el desarrollo de nuestra provincia”, remarcó Weretilneck.

Educación recibirá el 26% del presupuesto; Salud, el 11%; y Seguridad, el 10%. Para la obra pública se proyecta una inversión de más de $508.000 millones, destinada a ejecutar 383 obras en toda la provincia. “Una muestra de integración provincial y federalismo, porque no hay rionegrinos de primera y de segunda”, enfatizó Weretilneck.

El financiamiento de la obra pública tendrá una participación mayoritaria de recursos provinciales, que cubrirán el 51% de las inversiones. El 49% restante provendrá de organismos internacionales de crédito, sin aportes del Gobierno Nacional.

Para obras viales se contemplan $151.841 millones, destinados a mejorar rutas y caminos en Río Negro. Además, se prevén $110.205 millones para agua y saneamiento; $76.381 millones para vivienda y urbanismo; $64.066 millones para infraestructura educativa; y $46.306 millones para obras de salud.

El Presupuesto 2027 también destina $512.067 millones a la coparticipación de recursos para los Municipios, un aporte fundamental para el funcionamiento y el sostenimiento de los servicios locales.

Con las cuentas ordenadas, sin aumentar los impuestos y con obras en todo el territorio, Río Negro proyecta el 2027 con el objetivo de sostener su crecimiento y desarrollo. “Río Negro tiene rumbo, Río Negro tiene futuro”, sintetizó el Gobernador Weretilneck.