Estudiantes de los Institutos Técnicos Superiores (ITS) de Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Valcheta y Comallo participaron de dos jornadas de formación en territorio en el Proyecto Calcatreu, con el objetivo de integrar los contenidos teóricos con situaciones reales de trabajo y producción.

La iniciativa, organizada de manera conjunta por la empresa Patagonia Gold y la Secretaría de Minería de la Provincia de Río Negro, estuvo dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que cursan carreras vinculadas al sector, tales como asistente en perforación minera y las tecnicaturas en operaciones mineras, seguridad e higiene, y saneamiento y control ambiental.

Durante el recorrido por el predio, ubicado a 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, estudiantes y docentes conocieron de cerca la dinámica operativa del yacimiento. Visitaron la planta de procesos, las áreas administrativas y el módulo habitacional, instancia en la que recibieron información detallada sobre los protocolos de seguridad, la logística diaria y las condiciones de vida en el campamento.

Estas jornadas permitieron ponerle experiencias concretas a los conceptos que se abordan en el aula, propiciando un valioso intercambio de saberes entre los equipos técnicos del yacimiento, los docentes y los estudiantes. De este modo, se consolida la articulación entre la Educación Superior y el entramado productivo local, vinculando directamente la formación académica con las características y el desarrollo de la actividad en el territorio.

Esta experiencia práctica busca fortalecer el perfil técnico de los futuros profesionales de la Región Sur, acercándolos a las demandas reales de una industria que actualmente emplea a 233 personas en el proyecto, de las cuales 170 son rionegrinas.