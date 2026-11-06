Weretilneck acompañó los 143 años de Ramos Mexía

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto al Intendente Nelson Quinteros, acompañó a la comunidad de Ramos Mexía en los festejos por sus 143 años, donde inauguró un complejo deportivo a cielo abierto y anunció dos nuevas obras: la renovación integral de la plaza y la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) para las instituciones educativas de la localidad.

El nuevo complejo deportivo ofrece un espacio al aire libre destinado a la actividad física, la recreación y el encuentro, con propuestas para que chicos, jóvenes y adultos puedan disfrutar y compartir actividades en comunidad.

Durante el aniversario, Weretilneck destacó el crecimiento de Ramos Mexía y el trabajo conjunto con el Municipio para concretar proyectos que respondan a las necesidades de los vecinos. “Lo que hacemos responde a un proyecto de ciudad, a saldar enormes deudas que el Estado tenía con los vecinos y a ubicar a Ramos Mexía como una localidad protagonista de la Región Sur”, expresó.

En ese marco, el Gobernador anunció que durante el próximo año comenzará la renovación integral de la plaza, que incorporará nuevos juegos infantiles, iluminación, espacios de descanso, mesas para adultos mayores y una cancha de tejo.

Además, confirmó la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a la escuela primaria, el jardín de infantes y la ESRN. El nuevo espacio permitirá ampliar las posibilidades de desarrollar actividades físicas, recreativas y culturales para una comunidad educativa que reúne a más de 160 estudiantes.

“Siempre hay cosas para cambiar y mejorar. Siempre hay una vecina que necesita estar mejor, una institución que quiere crecer y necesita herramientas, productores que necesitan acompañamiento e infraestructura y obras por hacer. Nos van a encontrar trabajando junto a toda la comunidad para concretar lo que todavía falta”, afirmó Weretilneck.

Por su parte, Quinteros destacó la importancia de la inauguración del complejo deportivo y sostuvo: “Entendimos junto al Gobernador que apostar al deporte es apostar al futuro”. También repasó los avances en la transformación del ingreso a Ramos Mexía, donde ya funciona una pantalla LED para difundir los atractivos turísticos y las actividades locales.

La intervención en ese sector continuará con una nueva etapa de obras que incluirá la construcción de veredas hacia la Ruta Nacional 23 y el revestimiento del canal de escurrimiento pluvial. A estas mejoras se sumará la próxima puesta en funcionamiento de una estación de servicio con bandera Puma, prevista para dentro de aproximadamente 40 días, que incorporará nuevos servicios para los vecinos y quienes transitan por la región.

Finalmente, Weretilneck ratificó el acompañamiento del Gobierno Provincial para continuar impulsando proyectos en Ramos Mexía y valoró el trabajo articulado con el Municipio. “No hay mejor manera de trabajar desde todos los ministerios de la Provincia que junto a un intendente que sabe hacia dónde quiere ir y cómo quiere hacerlo”, sostuvo.

Acompañaron la jornada los Intendentes de Ingeniero Jacobacci, José Mellado; de Valcheta, Yamila Direne; de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo; los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; el Presidente del Bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; legisladores y demás autoridades provinciales y municipales.