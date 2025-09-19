Quedo inaugurado el SUM de la Escuela Primaria 15 de Valcheta

El Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Yamila Direne inauguraron en Valcheta el nuevo Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria 15, un espacio que cambiará la vida de la comunidad educativa que cuenta con más de 300 estudiantes y que ahora podrán realizar actividades deportivas, recreativas y sociales. Los trabajos significaron una inversión provincial que supera los $450 millones.

El Mandatario analizó que “esta obra nos deja varias enseñanzas, principalmente el trabajo coordinado entre Municipio y Provincia. Esta obra estaba abandonada y a partir de la decisión, la perseverancia y el trabajo que hizo la Intendenta Direne con el Ministro Echarren, hoy podemos disfrutar este gran momento. Nosotros siempre vamos a respetar, valorar y destacar el compromiso de los 22.000 trabajadores de la educación que todos los días abren nuestras escuelas y dan lo mejor para formar a niños, niñas y adolescentes”, afirmó Weretilneck.

El flamante SUM, de 447 M2, está totalmente equipado y adaptado para que las y los alumnos lleven adelante sus actividades diarias. Los trabajos se desarrollaron a través del programa “Junto al Municipio”, que busca mejorar la infraestructura en todas las localidades rionegrinas, reflejando el compromiso del Gobierno Provincial para optimizar las condiciones educativas de los establecimientos.

En ese sentido, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, celebró la inauguración del edificio y aseguró que “este día va a quedar marcado en la memoria de la comunidad educativa, de Valcheta y también en el calendario de la provincia”. Además, la funcionaria provincial recordó que “al inicio de la gestión la obra tenía apenas un 23% de avance y estaba paralizada”, y subrayó que su concreción fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno provincial y al trabajo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. “Los que realmente le van a dar contenido significativo a este espacio físico van a ser ustedes, los profesores, personal no docente y las y los estudiantes”, expresó.

En la jornada, el Gobierno rionegrino entregó al Municipio de Valcheta un aporte por $24.704.341, el cual estará destinado a la compra de elementos deportivos para instalar un gimnasio al aire libre, como también a la adquisición de materiales para el cercado de la cancha de fútbol infantil, ambos en la zona anexa al SUM municipal del barrio La Cruz.

La Intendenta Direne explicó que “este SUM fue un camino largo, con frustraciones y obstáculos legales y burocráticos que parecían trabarlo todo, pero nunca dejamos de insistir. Con el apoyo del Gobernador Weretilneck, de la Ministra Campos y de todo el equipo, mes a mes fueron apareciendo los recursos y hoy podemos decir que lo logramos. Y vamos a seguir soñando: ya proyectamos poner en valor la cancha detrás del SUM, instalar un gimnasio al aire libre e iluminar todo el predio, porque los compromisos que asumimos son para cumplirlos y seguir transformando Valcheta”.

De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso en el acompañamiento y fortalecimiento con las políticas locales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Acompañaron el acto el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Director de la Escuela, Alberto Schab, y demás autoridades provinciales y municipales.