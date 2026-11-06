Weretilneck entregó un minibús para los vecinos de Naupa Huen

El Gobernador Alberto Weretilneck entregó un minibús a la Comisión de Fomento de Naupa Huen, que permitirá facilitar los traslados de vecinos para acceder a controles médicos y participar de actividades educativas, culturales y deportivas. La entrega se enmarca en una política provincial que busca fortalecer la integración y la conexión entre todos los rionegrinos.

“Queremos una provincia integrada. Este minibús le va a permitir a todos los vecinos de Naupa Huen poder trasladarse”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck durante la entrega junto a la Comisionada de Fomento, Mercedes Leiva.

La incorporación de esta unidad responde a una demanda de la comunidad de esta localidad de la Zona Andina y permitirá acortar distancias, mejorar las posibilidades de traslado y facilitar el acceso a distintos servicios y propuestas para los vecinos.

En este sentido, Leiva expresó su satisfacción por la concreción de un objetivo muy esperado por la comunidad: “Estamos muy felices, era algo muy esperado para nosotros”.

La comisionada también remarcó la importancia que tendrá el vehículo para acompañar las necesidades de distintos sectores de la población: “Necesitábamos tener este minibús para nuestros jóvenes y abuelos, especialmente para poder trasladarlos a los hospitales de la zona”, señaló.

Además de facilitar el acceso a controles y estudios médicos, el minibús cumplirá una importante función social, ya que permitirá que niños y niñas puedan realizar viajes de estudio y conocer distintas localidades de la provincia, ampliando sus oportunidades educativas y recreativas.

Finalmente, Leiva agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y destacó: “Queremos agradecer al Gobierno de Río Negro. Desde hoy Naupa Huen va a tener un minibús para todos los vecinos”.

Con esta incorporación, la Comisión de Fomento contará con una herramienta fundamental para acompañar las necesidades de la comunidad y generar nuevas oportunidades, fortaleciendo la integración de Naupa Huen con el resto de la provincia.