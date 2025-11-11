Villaverde celebró la caída de granizo

La diputada nacional y senadora electa publicó un video en redes donde calificó como “hermoso” y “alucinante” el granizo que cayó sobre el Alto Valle, el mismo fenómeno que dañó la producción frutícola.

La actual diputada y senadora electa rionegrina por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, volvió a generar controversia en las últimas horas tras compartir en redes sociales un video en el que celebraba la caída de granizo en el Alto Valle. Este fenómeno climático provocó que cientos de productores ya estén evaluando los daños que la tormenta causó en su producción.

“¡Qué hermoso!”, se la escucha decir en la grabación tomada desde el patio de su casa en Cipolletti, mientras sostiene en su mano granizo que levanta del piso. La tormenta eléctrica del lunes por la tarde, con abundante agua y piedra, afectó la producción en chacras de distintas zonas del Alto Valle, con pérdidas severas —aún no cuantificadas— en peras y manzanas, golpes en fruta y daños en plantas.

El entusiasmo de Villaverde no coincide con la preocupación que, apenas sucedido el fenómeno, manifestaron los chacareros, quienes desde la tarde del lunes advertían sobre el impacto económico del temporal. La publicación de la diputada se viralizó rápidamente y generó un inmediato rechazo en redes sociales. Se cuestionó la falta de sensibilidad frente a la crisis del sector frutícola, una de las principales actividades económicas de la región.