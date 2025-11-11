Apareció la persona ganadora del histórico Quini 6 en El Bolsón

Lotería de Río Negro confirmó que finalmente se presentó la persona ganadora del sorteo del Quini 6 del pasado 28 de octubre, quien se llevó el premio récord de $2.372.600.000. El cupón había sido vendido en la Agencia Oficial N°64 de El Bolsón, ubicada en Sarmiento 2388.

Según relató la agenciera, la persona llegó a la agencia de manera habitual, para controlar los números y realizar una nueva jugada con la misma combinación que utiliza desde hace más de diez años. Fue en ese momento cuando descubrió que había acertado los seis números del sorteo Tradicional: 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

Por razones de seguridad, la identidad se mantiene en reserva, aunque se sabe que se trata de una persona que juega con frecuencia y confía en su agencia de siempre. Tras su presentación, se llevaron a cabo los trámites correspondientes, según confirmaron desde Lotería de Río Negro, y el monto —$1.710.687.323 netos— fue acreditado en su cuenta bancaria bajo estrictos protocolos de seguridad.

Según el reglamento del Quini 6, el plazo para reclamar el premio es de 15 días corridos, plazo que vencía este martes, por lo que la persona llegó justo a tiempo para hacerlo efectivo.

Este premio no solo representa una alegría inmensa, sino que también marca un hecho histórico para Río Negro, ya que nunca antes se había entregado un monto de tal magnitud en la provincia.

Desde Lotería de Río Negro celebraron que el premio haya quedado en la provincia y destacaron la transparencia y emoción que genera cada sorteo del Quini 6, que sigue repartiendo sueños y oportunidades a miles de apostadores en todo el país.