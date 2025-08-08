El PRO, CREO y Republicanos Unidos quedan bajo el paraguas de LLA en Río Negro

Juan Martín confirmó que el acuerdo responde a una directriz nacional y anticipó que las candidaturas se definirán en los próximos días. La alianza conservará el nombre La Libertad Avanza.

La escena política rionegrina sumó en las últimas horas un nuevo frente electoral con impacto nacional: el PRO, La Libertad Avanza (LLA), Republicanos Unidos y CREO formalizaron una alianza de cara a las elecciones legislativas de octubre. La conformación del frente quedó rubricada anoche en la Ciudad de Buenos Aires, donde el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, firmó el acta de conformación junto a autoridades partidarias rionegrinas.

El acuerdo, que conservará el nombre de La Libertad Avanza, representa la expresión local del armado libertario que respalda la gestión del presidente Javier Milei. Aunque aún no se definieron candidaturas, los dirigentes confirmaron que la lista competirá con boleta única de papel y que contará con el respaldo del comando de campaña nacional del oficialismo.

“La marca más taquillera es La Libertad Avanza y vamos a estar todos detrás de esa marca”, aseguró Juan Martín, presidente del PRO Río Negro, quien participó de las negociaciones junto a la referente libertaria Lorena Villaverde, Santiago Ibarrolaza por CREO , y con el compromiso próximo de adhesión formal de Republicanos Unidos. Se destaca que CREO es encabezado por Anibal Tortoriello quien había anticipado que no iría en la lista si iba Juan Martín.

En diálogo con medios, Martín sostuvo que “lo importante no son los nombres, sino los valores de defensa de la libertad que compartimos”. Señaló que el acuerdo es coherente con lo que sucede en los distritos más importantes del país, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y que el objetivo es “darle todo el apoyo a la gestión del presidente Milei para que pueda avanzar con las transformaciones que está llevando adelante”.

Respecto a la participación del PRO, el dirigente explicó que hubo diálogo con la dirigencia nacional de La Libertad Avanza y mencionó también la colaboración del expresidente Mauricio Macri: “Nos dio una mano en las conversaciones”, reveló.

Martín evitó confirmar nombres en las candidaturas, pero reconoció que esa será la próxima etapa del proceso. “Vamos a tener una lista lo más representativa posible, con los mejores candidatos para defender el cambio”, afirmó. En ese marco, las especulaciones ubican a Lorena Villaverde y a Aníbal Tortoriello como cabezas de lista para el Senado y Diputados, respectivamente. En tanto, el segundo lugar en la categoría senadores estaría en disputa entre el propio Martín y el viedmense Damián Torres (LLA).

“La idea siempre estuvo: los parecidos teníamos que unirnos”, agregó Martín, y remarcó que el armado provincial replicó la lógica del cierre nacional. “La directriz fue clara: la conducción de La Libertad Avanza lidera este tiempo y nosotros replicamos eso en Río Negro”.

Por su parte, desde Republicanos Unidos, Nicolás Suárez Colman celebró el acuerdo: “Entendemos que esta alianza es el inicio de un camino de construcción, no sólo para ratificar el rumbo, sino para aportar nuevas ideas y visiones. Este acuerdo permite empezar a transitar, junto con LLA, CREO y el PRO, un camino para ser opción de poder, cambio y transformación en Río Negro”.

La presentación de listas vence el 17 de agosto, por lo que los próximos días serán decisivos para resolver la integración de las candidaturas. Mientras tanto, el acuerdo ya quedó sellado: los libertarios, el PRO y sus aliados competirán bajo un mismo frente y con un mensaje claro de apoyo al gobierno nacional.