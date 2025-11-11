Entrega de anteojos en el Hospital Área Programa Ñorquinco

Se realizó la entrega de anteojos gestionados tras la Jornada Oftalmológica desarrollada a fines de septiembre en el Hospital Área Programa Ñorquinco y en el Centro de Salud de Río Chico, donde fueron atendidas alrededor de 130 personas.

Estas acciones permiten que la comunidad acceda a la atención de especialistas, reduciendo costos, distancias y facilitando el acceso a controles y tratamientos.

Un paso más para garantizar el derecho a la salud visual y fortalecer la accesibilidad sanitaria en toda la región.