Rutas de Río Negro y Neuquén: extrema precaución por lluvias

Las Rutas Nacionales 23, 40, 231, 234 y 237 permanecen habilitadas, aunque Vialidad Nacional advierte sobre lluvias, baja adherencia, niebla, barro y posibles desprendimientos de piedras, por lo que recomienda evitar la circulación nocturna.

Vialidad Nacional informó que todas las rutas de la región permanecen habilitadas, aunque la circulación requiere máxima precaución debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a gran parte de Río Negro y Neuquén.

Sobre la Ruta Nacional 23, el panorama es complejo a lo largo de casi todo su recorrido. Desde el empalme con la Ruta Nacional 3 hasta Valcheta, la calzada se encuentra mojada por lluvias, con visibilidad reducida y sectores con ondulaciones. A medida que se avanza hacia Ministro Ramos Mexía, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu, las condiciones se agravan con baja adherencia, sectores de barro, desvíos por obras, transiciones entre asfalto y ripio, curvas cerradas y tramos con riego de solución salina.

Además, en varios sectores de la RN 23 rige una alerta roja por lluvias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Vialidad Nacional recordó que es obligatoria la portación de cadenas, especialmente entre Los Menucos y el empalme con la Ruta Nacional 40, donde también se recomienda no circular durante la noche.

En la Ruta Nacional 40, entre El Bolsón y Villa Mascardi, la circulación continúa habilitada, aunque con calzada húmeda, bancos de niebla, piedras sueltas producto de derrumbes, banquinas inestables, presencia de animales sueltos y maquinaria vial trabajando. El tramo presenta un recorrido sinuoso con curvas cerradas, por lo que se solicita respetar las velocidades precautorias y los espacios de adelantamiento.

Entre Villa Mascardi y San Carlos de Bariloche, la situación también exige extrema atención. La calzada permanece mojada por las lluvias, la visibilidad está reducida y continúa vigente la alerta roja por precipitaciones. Asimismo, sigue siendo obligatoria la portación de cadenas y se aconseja evitar desplazamientos nocturnos.

Por su parte, el tramo de la RN 40 entre el inicio de la Circunvalación de Bariloche y el límite con Neuquén presenta baja adherencia y posibilidad de formación de hielo durante la noche, especialmente por las bajas temperaturas. El tránsito es moderado y se recomienda extremar las medidas de seguridad.

En cuanto a las rutas de Neuquén, la Ruta Nacional 231, que conduce al Paso Internacional Cardenal Samoré, permanece habilitada para todo tipo de vehículos. Sin embargo, las intensas lluvias, la baja adherencia, el riesgo de formación de hielo y las ráfagas de viento obligan a conducir con suma precaución. También en este corredor es obligatoria la portación de cadenas.

La Ruta Nacional 234 presenta calzada húmeda, lloviznas, posibles caídas de rocas y presencia de animales sueltos, mientras que la Ruta Nacional 237, en sus distintos tramos entre Arroyito, Piedra del Águila, Arroyo Limay Chico y el empalme con la RN 40, registra sectores con lluvias, posible hielo sobre la calzada, caída de piedras y trabajos de equipos de Vialidad Nacional.

Desde el organismo vial reiteraron que, antes de iniciar cualquier viaje, es importante consultar el estado actualizado de las rutas, respetar las velocidades máximas, mantener las luces bajas encendidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad y portar cadenas, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a la evolución del temporal.