Una importante noticia para Ingeniero Jacobacci, la Región Sur y la provincia de Río Negro: el joven emprendedor Valentín Franco recibió el Reconocimiento al Espíritu Emprendedor 2026, durante la 17.ª edición del Reconocimiento Empresario Joven Argentino, realizada en Mendoza en el marco de Sinergia Federal – CAME Joven.

Valentín llegó a esta instancia nacional en representación de Río Negro, luego de haber sido elegido Joven Emprendedor Rionegrino 2025 durante Emprender Jacobacci, con su proyecto Sinapxis.

La instancia nacional reunió a jóvenes empresarios y emprendedores representantes de 20 provincias argentinas, acompañados por sus respectivas federaciones y entidades empresarias.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci destacaron el significado especial de este reconocimiento, al recordar el trabajo realizado durante el último año para generar en la localidad un espacio destinado a que los jóvenes pudieran capacitarse, presentar sus proyectos y acceder a nuevas oportunidades.

“Hoy, uno de aquellos protagonistas representó a toda nuestra provincia y recibió una distinción a nivel nacional”, destacaron desde la institución.

La Cámara acompañó esta instancia a través de Maximiliano Vergara Mena, representante provincial de Jóvenes de FEERN.

El reconocimiento obtenido por Valentín representa una nueva experiencia para visibilizar el talento emprendedor de Ingeniero Jacobacci y de toda la Región Sur, proyectándolo en un espacio de alcance nacional.