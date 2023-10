Palmieri con emprendedores: “Tenemos que cambiar algunas ideas sobre los empresarios”

Como cada año, se realizó otra edición del “Premio Joven Empresario Rionegrino”. Esta vez la sede fue General Roca. En el acto de apertura de la jornada final de evaluación de los proyectos finalistas, el Vicegobernador Alejandro Palmieri fue uno de los encargados de brindar el discurso de bienvenida, ante un auditorio conformado por varios emprendedores de toda la provincia.

“En todas las definiciones de emprendedor que uno busca, se trata de alguien que, a través de una idea y de una oportunidad, asume un riesgo propio para llevar adelante ese proyecto. En todas las definiciones aparece la palabra riesgo. Por eso creo que es un compromiso de los distintos niveles de gobierno e institucionales, acompañar a nuestros emprendedores porque son la semilla de nuestras pymes, que luego se transforman en generadoras de empleo”, comenzó diciendo.

“Me parece que en la Argentina en que vivimos – agregó-, es una tarea de todos transformar la idea de que empresa o empresario no es buena pala. Algunos nos han hecho creer que el empresario parece que es el malo; que el empresario es quien tiene la culpa de que a otros les vaya mal”.

Palmieri vinculó a los emprendedores como el paso inicial necesario para la generación de mano de obra: “el empresario es ese joven emprendedor que dentro de un par de años tiene una empresa, y que de la idea loca que tuvo en el garaje de su casa, hoy tiene 16 empleados, como vimos en algunos ejemplos. Porque empresario no es solamente el dueño de Mercado Libre con sus 12.000 trabajadores; empresarios son estos chicos, que hoy debe tener cerca de 20 o 25 años. Y alguno de ustedes, dentro de un par de años, van a ser quienes contraten a su primer trabajador para que los ayude con la idea loca e innovadora que han tenido”.

Siguiendo con este argumento, señaló que “es tarea de todos, comenzando por quienes tenemos responsabilidad institucional de gobierno, empezar a ver al emprendedor -y después al empresario-, como el generador de actividad económica, generador de trabajo”.

Desde la organización de esta actividad, se destacó que los emprendedores rionegrinos son los que más premios han obtenido en el concurso anual que realiza la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde se analizan iniciativas de los 24 distritos del país. Esta vez, en la etapa rionegrina, se registraron 250 inscriptos y 60 finalistas.

Cada proyecto presentado esta vez estuvo dentro de algunos parámetros, como Innovación al Diseño, Relevo Generacional, Proyección Internacional, Desarrollo Tecnológico, Desarrollo Productivo Regional e Impacto Social. Y el ganador tendrá un premio de 800.000 pesos.

Estuvieron en el acto el presidente de la Cámara de Industria, Agricultura y Comercio de General Roca (CAIC), Miguel Grasso, el presidente de la Federación de Entidades Económicas Rionegrinas (FEERN), Walter Sequeira, el Diputado Nacional Luis Di Giácomo, y el Ministro de Producción provincial, Carlos Banacloy, entre otras autoridades y dirigentes sectoriales.