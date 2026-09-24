Nuevo acuerdo paritario para trabajadores municipales de Pilcaniyeu-CTP-CNEA

La Seccional Bariloche de ATE y el Ejecutivo Municipal de Pilcaniyeu, representado por la intendenta Daniela Cornejo, junto a la delegada y el delegado sectorial de ATE-CTP, alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores municipales que prestan servicios en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP), dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El acuerdo contempla una mejora salarial y el compromiso de avanzar en medidas vinculadas a la estabilidad laboral de los trabajadores.

Entre los principales puntos acordados se establece:

Incorporación de una suma de $100.000 al salario , de carácter no remunerativo, que será abonada a partir de octubre de 2026 y tendrá carácter permanente.

, de carácter no remunerativo, que será abonada a partir de octubre de 2026 y tendrá carácter permanente. Inicio de un plan estratégico para avanzar en el pase de trabajadores contratados a la planta permanente, con el objetivo de fortalecer la estabilidad laboral.

para avanzar en el pase de trabajadores contratados a la planta permanente, con el objetivo de fortalecer la estabilidad laboral. Nueva reunión paritaria en noviembre de 2026, donde las partes volverán a analizar la situación salarial y laboral.

Desde la representación gremial destacaron el alcance del acuerdo y valoraron especialmente la posibilidad de continuar avanzando en la estabilidad laboral de los trabajadores municipales que desarrollan tareas en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.

El entendimiento se suma a los acuerdos alcanzados previamente entre el Municipio y los representantes de los trabajadores, manteniendo abierta la mesa de diálogo para abordar las condiciones salariales y laborales del sector.