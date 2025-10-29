Jacobacci vivirá una jornada que une educación, innovación y desarrollo productivo

El próximo jueves 6 de noviembre, Ingeniero Jacobacci será escenario de una jornada única que combina educación, innovación y desarrollo productivo, reflejando el espíritu de crecimiento y trabajo conjunto de nuestra comunidad.

Durante el día se realizarán dos grandes eventos, abiertos a toda la comunidad:

EXPO EDUCATIVA 2025 – ESRN Nº 6

Por la mañana – ESRN Nº 6

La escuela abrirá sus puertas para recibir a estudiantes, familias y vecinos de toda la región.

Universidades, institutos y organismos educativos de la provincia presentarán sus ofertas académicas, carreras y programas de formación.

Una oportunidad para explorar el futuro profesional de los jóvenes de la Región Sur, acercando herramientas y opciones de estudio para su desarrollo personal y laboral.

EMPRENDER RÍO NEGRO – JACOBACCI 2025

Por la tarde – Polideportivo Municipal “Santiago Arroyo”

Organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Jacobacci, con el acompañamiento de CAME, CAME Joven, FFERN, el Municipio de Jacobacci y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, este encuentro reunirá a emprendedores, empresas e instituciones comprometidas con el crecimiento local.

Durante la jornada se dictarán capacitaciones abiertas al público sobre:

Inteligencia Artificial aplicada a los negocios

ABC Contable para emprendedores

Como cierre, se realizará la entrega del Reconocimiento al Emprendedor Jacobacci 2025, celebrando la creatividad, el esfuerzo y la innovación de quienes impulsan el desarrollo económico de nuestra ciudad.

Dos espacios, una misma visión:

Promover el aprendizaje, el trabajo y el desarrollo sostenible de la Región Sur, conectando a los jóvenes con el futuro y a los emprendedores con nuevas oportunidades.

📅 Jueves 6 de noviembre

📍 ESRN Nº 6 (mañana) | Polideportivo “Santiago Arroyo” (tarde)

🎟️ Entrada libre y gratuita

Organizan: ESRN Nº 6 | Cámara de Comercio, Industria y Minería de Jacobacci | CAME | CAME Joven | FFERN | Municipio de Jacobacci | Ministerio de Educación y DDHH RN