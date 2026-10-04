Valcheta se prepara para celebrar un nuevo aniversario con múltiples actividades

La localidad rionegrina celebrará este lunes 5 de octubre su aniversario con una agenda que combinará actos oficiales, propuestas recreativas, culturales y deportivas. La intendenta Yamila Direne destacó el trabajo conjunto para mantener una comunidad “linda y segura”.

La ciudad de Valcheta se prepara para conmemorar este lunes 5 de octubre un nuevo aniversario, con una jornada que incluirá distintas actividades destinadas a la comunidad y a quienes visiten la localidad durante el fin de semana.

La intendenta Yamila Direne destacó el trabajo que se viene realizando desde el Municipio para preparar la celebración y puso en valor la importancia de contar con una comunidad en condiciones para recibir tanto a sus vecinos como a los visitantes.

“Es un trabajo compartido entre nuestros vecinos y los trabajadores municipales. Es el objetivo de nuestra gestión, que el pueblo esté lindo, que esté ordenado”, afirmó Direne.

Un trabajo conjunto por el pueblo

La jefa comunal remarcó que los preparativos para el aniversario no se limitan exclusivamente a la fecha de celebración, sino que forman parte de una política pública sostenida en el tiempo, vinculada al mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos.

En este sentido, señaló que el Municipio trabaja para mantener la localidad en condiciones y generar espacios adecuados para el disfrute de la comunidad.

“Este es un trabajo que hacemos en el espacio público en óptimas condiciones tanto para el disfrute de los propios habitantes como para recibir a quienes llegan de otros lugares. Esto es para habitarlo nosotros y también para recibir a los visitantes”.

Direne también destacó la propuesta recreativa que caracteriza a Valcheta durante la temporada estival.

“En el verano tenemos muchas actividades al aire libre culturales, deportivas. Los campings en nuestro oasis de la ribera, que son gratuitos, así que nos llegan las familias”, expresó.

La intendenta resaltó además la importancia de conservar los espacios naturales que distinguen a la localidad y ofrecer alternativas para vecinos y visitantes.

Anuncios y obras para los vecinos

Consultada sobre las novedades previstas para el día del aniversario, Direne confirmó que habrá anuncios especiales, aunque prefirió no adelantar detalles.

Según indicó, se tratará de sorpresas para los vecinos, que serán comunicadas durante la jornada de celebración.

La mandataria municipal también se refirió al contexto económico que atraviesa el país y a cómo impacta en la gestión local.

“Es un año difícil en todo el país, pero en nuestro caso nos tuvo atentos, trabajando y cubriendo necesidades, siempre persiguiendo sueños”, sostuvo.

De esta manera, Valcheta se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una agenda que combinará actividades institucionales, propuestas culturales, deportivas y recreativas, con una mirada puesta en el desarrollo y el bienestar de la comunidad.