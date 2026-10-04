Ramos Mexía inaugura la ampliación de la red de gas con la presencia del gobernador

El acto se realizará este lunes a las 10 horas en el edificio municipal y contará con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Nelson Quinteros. También se firmarán convenios para nuevas viviendas y obras de escurrimiento pluvial.

Este lunes, Ministro Ramos Mexía será escenario de un acto institucional que contará con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y en el que quedará formalmente inaugurada la obra de “Ampliación de la Red de Gas” de la localidad.

La actividad se desarrollará desde las 10 horas en la Municipalidad de Ministro Ramos Mexía, con la participación del intendente Nelson Quinteros, autoridades provinciales y municipales.

Durante el acto también se concretarán importantes acuerdos para avanzar en nuevas obras destinadas a la comunidad.

Convenios y nuevas obras

En el marco de la jornada se llevará adelante la firma de un convenio para la ejecución de “Nuevas Viviendas IPPV”, destinado a ampliar las soluciones habitacionales para familias de la localidad.

Asimismo, se firmará el convenio correspondiente a la Segunda Etapa de la obra de Construcción de Escurrimiento Pluvial, que permitirá continuar con los trabajos destinados a mejorar el manejo del agua y la infraestructura urbana.

El momento central será la inauguración de la obra de ampliación de la red de gas, una infraestructura de relevancia para la comunidad de Ramos Mexía y que permitirá fortalecer el acceso al servicio.

La jornada contará con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Nelson Quinteros y representantes de los gobiernos provincial y municipal, en un acto que reunirá inauguraciones y nuevos compromisos de obra para la localidad.