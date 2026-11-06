Valcheta: realizaron una jornada de salud en la Escuela Hogar N.º 76 de Chipauquil

Un equipo de profesionales de la salud llevó adelante el pasado martes 3 de noviembre una Jornada de Salud Escolar en la Escuela Hogar N.º 76 del paraje Chipauquil, en la zona rural de Valcheta. La actividad estuvo destinada tanto a los estudiantes que residen en el establecimiento como a niñas y niños de la comunidad.

Durante la jornada se realizaron distintos controles y evaluaciones para fortalecer la prevención y garantizar el acceso a la atención sanitaria.

Entre las prestaciones brindadas se incluyeron:

Control de signos vitales, peso, talla e Índice de Masa Corporal (IMC).

Revisión y actualización de los esquemas de vacunación.

Exámenes de agudeza visual mediante el test de Snellen, coordinados por la licenciada en Enfermería María de la Paz Chico, responsable del CAPS local.

Evaluaciones médicas y ecografías abdominales a cargo del Dr. Solari.

Controles odontológicos integrales realizados por la odontóloga Carlota Masini.

La iniciativa permitió acercar distintas especialidades y controles preventivos a una comunidad rural, facilitando el acceso a servicios de salud para las infancias.

Desde el equipo organizador destacaron la importancia de estas intervenciones territoriales y agradecieron al personal de salud y a la comunidad educativa de la Escuela Hogar N.º 76 por el acompañamiento y la colaboración durante la jornada.

Controlar, prevenir y acompañar fueron los ejes de una actividad orientada a cuidar la salud de niñas y niños y fortalecer la atención sanitaria en los parajes de la Región Sur.