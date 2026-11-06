Valcheta: realizaron una jornada de salud en la Escuela Hogar N.º 76 de Chipauquil

Un equipo de profesionales de la salud llevó adelante el pasado martes 3 de noviembre una Jornada de Salud Escolar en la Escuela Hogar N.º 76 del paraje Chipauquil, en la zona rural de Valcheta. La actividad estuvo destinada tanto a los estudiantes que residen en el establecimiento como a niñas y niños de la comunidad.
Durante la jornada se realizaron distintos controles y evaluaciones para fortalecer la prevención y garantizar el acceso a la atención sanitaria.
Entre las prestaciones brindadas se incluyeron:
- Control de signos vitales, peso, talla e Índice de Masa Corporal (IMC).
- Revisión y actualización de los esquemas de vacunación.
- Exámenes de agudeza visual mediante el test de Snellen, coordinados por la licenciada en Enfermería María de la Paz Chico, responsable del CAPS local.
- Evaluaciones médicas y ecografías abdominales a cargo del Dr. Solari.
- Controles odontológicos integrales realizados por la odontóloga Carlota Masini.
La iniciativa permitió acercar distintas especialidades y controles preventivos a una comunidad rural, facilitando el acceso a servicios de salud para las infancias.
Desde el equipo organizador destacaron la importancia de estas intervenciones territoriales y agradecieron al personal de salud y a la comunidad educativa de la Escuela Hogar N.º 76 por el acompañamiento y la colaboración durante la jornada.
Controlar, prevenir y acompañar fueron los ejes de una actividad orientada a cuidar la salud de niñas y niños y fortalecer la atención sanitaria en los parajes de la Región Sur.