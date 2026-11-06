Ramos Mexía: Capacitarte cerrará sus talleres durante el aniversario de la localidad

En el marco de los festejos por el 146° aniversario de Ramos Mexía, este viernes 6 de noviembre se llevará a cabo el cierre del Programa Capacitarte, con la entrega de certificados a unos 80 participantes que culminaron su formación. Durante la jornada, que comenzará a las 10 en la Plaza San Martín, también se expondrán los trabajos realizados en los distintos talleres.

La entrega de certificados se realizará en el marco de la celebración del aniversario de la localidad. La propuesta comprende también a la Comisión de Fomento de Rincón Treneta, donde durante esta edición se desarrollaron capacitaciones destinadas a acercar herramientas y nuevos conocimientos a sus habitantes.

En total, se llevaron adelante 11 talleres, con propuestas de construcción en seco, corte y confección, fabricación de ladrillos ecológicos, amigurumis, huerta, mozo y camarera, artesanías en telar, hilado y tejido, cerámica, inglés básico, conservas y envasados y telar mapuche.

El Programa Capacitarte es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano que promueve la formación en oficios y el acceso a herramientas de capacitación en distintas localidades y barrios de la provincia, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo personal y laboral. Durante esta edición 2026 se desarrollaron 656 capacitaciones, en articulación con 109 organizaciones comunitarias y gubernamentales, alcanzando a más de 10.000 participantes.

A través de estas propuestas, el Gobierno de Rio Negro continúa acercando oportunidades de formación a las comunidades, promoviendo el aprendizaje, el desarrollo de capacidades y la posibilidad de generar nuevos proyectos personales y productivos en cada rincón de la provincia.