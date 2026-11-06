Maquinchao: cuatro vecinas recibieron sus títulos del IPAP

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, junto a la secretaria de Cultura y Turismo, Jaqueline Busnadiego, acompañó a las egresadas de la localidad durante el acto de colación y entrega de títulos del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), realizado en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Ingeniero Jacobacci.

Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes finalizaron sus trayectos de formación, pertenecientes a Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Maquinchao.

En representación de Maquinchao, recibieron sus títulos cuatro egresadas:

Liliana Noemí Cabeza: Técnica Superior en Gestión Pública con Orientación en Gestión Administrativa.

Elida Cayu: Técnica Superior en Cuidados Polivalentes.

Sarly Rossana Keller: Técnica Superior en Gestión Pública con Orientación en Gestión Administrativa.

Eliana Anabela Iribarne: Técnica Superior en Políticas Públicas y Comunitarias de Género y Diversidad.

Desde el Municipio destacaron especialmente a Elida Cayu y Liliana Noemí Cabeza, quienes se desempeñan como trabajadoras municipales, y valoraron este logro como motivo de orgullo para la comunidad.

La entrega de títulos representó el cierre de una etapa de formación y el reconocimiento al compromiso de las cuatro vecinas, que incorporaron nuevas herramientas para su desarrollo profesional.