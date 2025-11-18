Valcheta: personal de la Comisaría 15 retuvo una camioneta y dos motocicletas por infracciones

Durante tres días consecutivos, en horarios de tarde y tarde-noche, personal policial de la Comisaría 15 de Valcheta llevó adelante distintos operativos de control e identificación de personas y vehículos en varios sectores de la ciudad.

Como resultado de estos procedimientos, se procedió a la retención y salida de circulación de una camioneta Ford EcoSport y dos motocicletas. Las infracciones detectadas incluyen falta de documentación obligatoria y ausencia de casco de seguridad por parte de los conductores de las motos, quienes además eran menores de edad. En cuanto al conductor de la camioneta, se constató que se encontraba en evidente estado de ebriedad y también sin la documentación requerida.

Los vehículos quedaron a disposición de la Municipalidad de Valcheta, en virtud de las infracciones que representan un riesgo tanto para los propios conductores como para terceros.

Los operativos se realizaron de manera dinámica en distintos puntos estratégicos de la localidad. Desde la Comisaría 15 informaron que estas acciones continuarán en diversos días y horarios, con el objetivo de prevenir accidentes en la zona urbana, promover el cumplimiento de las normas de seguridad y verificar el estado legal de los rodados.