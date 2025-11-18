Provincia

Río Negro presentó su oferta turística en Mendoza

Ricardo Manrique 4 horas ago

En la antesala de la temporada de verano, Río Negro participó de dos importantes eventos turísticos en Mendoza, donde se presentaron los diversos atractivos de la Provincia y las propuestas de las cuatro regiones del territorio para favorecer la llegada de nuevos visitantes.

Con la participación de referentes del sector privado, la Provincia estuvo presente en el Networking & Sunset, un exclusivo evento para Agencias de Viajes minoristas y profesionales del sector, así como también en la Expo Vacaciones, un espacio destinado al público en general.

Finalizado el Workshop, la Subsecretaria de Turismo de El Bolsón, Sofia Seroff, destacó que “vinimos a mostrar la oferta turística que tenemos para la temporada estival y contar los eventos que tenemos programados hasta febrero y que se suman a los tradicionales atractivos que tienen que ver con el agroturismo, los atractivos naturales y todo lo relacionado con la Comarca Andina”.

Por otra parte, Matías Delgado, de La Chacra Turismo Rural de General Roca, manifestó que “muchas agencias se mostraron interesadas como potenciales clientes y cumplimos con nuestra misión de interactuar con muchas personas y permitir que conozcan nuestras bondades”.

Asimismo, la prestadora Claudia Herrera, agregó que “estos eventos son siempre enriquecedores, lo novedoso es que nos llevamos de Mendoza mucho interés de la gente, somos un destino que interesa y despierta curiosidad, por lo que está muy bueno poder aprovechar estas oportunidades”.

De esta manera, Río Negro sigue participando en eventos de promoción turística, poniendo en vidriera los atractivos de las cuatro regiones ante profesionales y el público en general a fin de favorecer la llegada de visitantes y esta semana participará de un nuevo Workshop en Buenos Aires, donde presentará la propuesta ante operadores del principal centro emisivo del país.

