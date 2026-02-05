Río Negro Te Cuida: más de 2.300 controles y solo 21 infracciones

El operativo especial Río Negro Te Cuida volvió a mostrar resultados contundentes durante la última semana de enero, en pleno recambio turístico. Entre el 26 de enero y el 1 de febrero se controlaron 2.380 vehículos en rutas y accesos estratégicos de la provincia, con un dato que sobresale: solo 21 infracciones detectadas y apenas dos alcoholemias positivas, números que confirman un alto nivel de cumplimiento y conciencia vial.

En primer lugar, el volumen de controles refleja un despliegue sostenido y efectivo por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el cuerpo de Seguridad Vial de la Policía provincial, con presencia activa en corredores clave de la Zona Andina, los valles, la Zona Atlántica y la Región Sur. Durante esos siete días, miles de turistas y residentes fueron interceptados de manera preventiva, lo que permitió ordenar el tránsito y reducir situaciones de riesgo en momentos de máxima circulación.

Además, el bajo porcentaje de infracciones es uno de los datos más relevantes del informe semanal. Sobre casi dos mil cuatrocientos vehículos fiscalizados, las infracciones detectadas no llegaron al 1%. Este indicador no solo habla del control, sino también de un cambio de conducta por parte de los conductores, muchos de ellos familias que viajaban con niños o grupos de jóvenes que se desplazaban hacia destinos turísticos consolidados.

En cuanto al consumo de alcohol, los números son aún más elocuentes. Se realizaron 950 test de alcoholemia, una cifra alta que demuestra la intensidad de los controles, y solo dos dieron resultado positivo. Esto confirma que el mensaje preventivo llega, se entiende y se respeta, incluso en un contexto festivo como el verano. En ambos casos se trató de conductores adultos, detectados a tiempo, evitando así posibles consecuencias graves.

Por otro lado, el operativo no se limitó al control vehicular. También se brindó colaboración en siniestros viales en sectores donde no existen registros tradicionales, lo que permitió asistir rápidamente a personas involucradas y ordenar la circulación en zonas alejadas o de difícil acceso. Este aspecto refuerza el rol integral del Estado en la prevención y la respuesta inmediata.

Finalmente, el despliegue incluyó una fuerte tarea de concientización y promoción turística. Durante los controles se distribuyó folletería informativa con los distintos atractivos que ofrece la provincia, destacando paisajes, rutas seguras y recomendaciones para disfrutar del verano de manera responsable. Además se remarcó la prohibición que rige para hacer fuego en cualquier espacio al aire libre, por el enorme riesgo de incendios forestales. La propuesta combinó seguridad vial y turismo, poniendo en valor el cuidado de las personas y del entorno.

Así, el operativo Río Negro Te Cuida cierra la última semana de enero con números que hablan por sí solos: más controles, menos infracciones y conductores cada vez más conscientes, en una temporada que sigue desarrollándo con rutas más seguras y un Estado presente en cada kilómetro.