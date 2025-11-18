Pilcaniyeu Regionales

Intervención de Bomberos de Pilcaniyeu por foco de incendio en el establecimiento “El Triunfo”

Ricardo Manrique 5 horas ago

Pasadas las 17 horas, una dotación de Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu se dirigió hacia el establecimiento El Triunfo, tras la denuncia de un foco de incendio en la zona conocida como Casa de Piedra.

Gracias a la rápida intervención y a la oportuna alerta realizada por un vecino, se logró realizar un primer ataque y contener el fuego en el área afectada. Según señalaron, de haberse propagado, el incendio habría encontrado abundante material seco y liviano, lo que podría haber generado un escenario de mayor riesgo.

En el lugar también se hizo presente personal policial para colaborar con las tareas y garantizar la seguridad.

