RN Emergencias: en minutos recuperaron una camioneta robada en la ruta 23

A dos días de su inauguración oficial, el nuevo centro de monitoreo del 911 RN Emergencias de Dina Huapi mostró resultados concretos tras recuperar una camioneta Ford EcoSport robada en Bariloche y detener a un joven de 20 años que escapaba hacia la Ruta 23.

La detección precisa fue a través del Sistema LPR, la tecnología de lectura automática de patentes que fue clave para coordinar el operativo policial.

Todo comenzó minutos antes de las seis de la mañana, cuando una mujer alertó al 911 por el robo de una Ford EcoSport gris ocurrido en Bariloche. En cuestión de minutos, el vehículo fue incorporado al sistema provincial LPR, la herramienta que detecta automáticamente dominios buscados a través de cámaras ubicadas en puntos estratégicos.

Mientras la Policía desplegaba móviles y se reforzaba el monitoreo en distintos sectores de Bariloche, el nuevo centro operativo de Dina Huapi ya trabajaba siguiendo la alerta. Y fue justamente allí donde se produjo el quiebre del caso: a las 7.19, una de las cámaras instaladas en el acceso sur detectó el ingreso de la camioneta robada en dirección a Ruta 23.

A partir de ese momento, los operadores comenzaron un seguimiento en tiempo real utilizando distintas cámaras urbanas. La EcoSport fue observada desplazándose por varios puntos de Dina Huapi mientras la información era transmitida de manera permanente al personal policial que avanzaba por tierra para interceptarla.

La coordinación fue inmediata. Con los datos aportados por el sistema de monitoreo y el trabajo articulado entre el 911 RN Emergencias y los efectivos desplegados en la zona, la camioneta terminó siendo interceptada apenas veinte minutos después sobre la Ruta Nacional 23, en cercanías del límite de la zona asfaltada, cuando aparentemente intentaba alejarse hacia sectores rurales.

En el procedimiento fue identificado un joven de 20 años domiciliado en Bariloche, quien además registraba un pedido de paradero vigente. El vehículo recuperado presentaba características coincidentes con las informadas en la denuncia inicial, entre ellas daños en el parabrisas y rueda de auxilio externa.

Además del robo del rodado, la denuncia también incluía la sustracción de herramientas desde un galpón. Por disposición judicial, el sospechoso quedó detenido y la camioneta fue secuestrada para las pericias correspondientes.

El operativo volvió a poner en evidencia la importancia de la tecnología aplicada a la seguridad pública y el valor de la coordinación entre el 911 RN Emergencias, el monitoreo urbano y el personal policial en territorio.