Valcheta: llevaban carne de unos 10 guanacos en una camioneta

Un procedimiento preventivo de la Brigada Rural permitió detectar carne de guanaco de unos 10 animales, durante la inspección de una camioneta que circulaba por la Ruta Provincial 60, en el desvío hacia Paja Alta, en jurisdicción de Valcheta.

El operativo se desarrolló alrededor de las 19:30, cuando efectivos de la Brigada Rural que recorrían el sector interceptaron una Ford F-100 blanca en la que viajaban tres hombres. Durante la inspección, los policías observaron que en la caja del vehículo transportaban bolsas de arpillera y bolsas de arena que contenían carne de guanaco.

Ante el hallazgo, los ocupantes fueron trasladados a la Comisaría 15° de Valcheta para realizar las diligencias correspondientes y poner la situación en conocimiento de la Justicia.

A partir de la intervención del Fiscal de turno se dispuso el secuestro de la camioneta y la participación del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias necesarias sobre el rodado. Las medidas buscan incorporar elementos de interés para el avance de la investigación.

También se ordenó dar intervención al área de Fauna y avanzar con actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421, que establece disposiciones para la conservación de la fauna silvestre. Además, se solicitó información sobre los antecedentes de los involucrados.

La investigación deberá establecer el origen de la carne, las circunstancias de la faena y las eventuales responsabilidades.