Se entregaron bicicletas reacondicionadas a estudiantes de Los Menucos y El Cuy

Estudiantes de Los Menucos y El Cuy recibieron bicicletas reacondicionadas que podrán utilizar como medio de transporte sustentable. Los rodados fueron recuperados y puestos en condiciones en el marco del taller de oficio de ciclomecánica, desarrollado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La iniciativa fue impulsada por el equipo territorial de la Delegación Atlántica de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria, en articulación con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Educación y el Consejo Escolar Los Menucos.

Una de las entregas se realizó en la ESRN 58 de Los Menucos, donde fueron recibidas por estudiantes de la institución mientras que la segunda entrega tuvo lugar en la ESRN 100 de El Cuy.

El trabajo conjunto entre distintas áreas del Gobierno Provincial permite transformar una capacitación en una herramienta concreta para acompañar las trayectorias educativas y facilitar el acceso de estudiantes a sus escuelas.