Pilcaniyeu Regionales

Curso de Manipulación de Alimentos en Pilcaniyeu

Ricardo Manrique 16 horas ago

Durante el día de ayer y hoy se desarrolló en Pilcaniyeu el Curso de Manipulación de Alimentos, destinado a vecinas y vecinos que trabajan o proyectan trabajar en actividades vinculadas a la elaboración, preparación, fraccionamiento, transporte y/o venta de alimentos.

En esta oportunidad participaron 14 personas, quienes se capacitaron para acceder al Carnet de Manipulador.

La formación estuvo a cargo de los supervisores de URESA Andina Norte del Ministerio de Salud de Río Negro, junto a la ingeniera en alimentos Sofía Leiboff, el médico veterinario José María Galván y la médica veterinaria Pilar Meglia, residente de Salud Pública. La intendenta Daniela Cornejo agradeció al equipo capacitador por su profesionalismo y compromiso con la comunidad.

Asimismo, extendió su agradecimiento a todas las personas que participaron del curso durante estas dos jornadas, destacando su dedicación para seguir formándose y garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos que se elaboran y comercializan en Pilcaniyeu.

