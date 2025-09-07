Valcheta: Última semana de inscripciones para la Bienal Internacional de Arte

Hasta el domingo 14 de septiembre están abiertas las inscripciones para participar de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro que se realizará desde el 12 al 21 de marzo de 2026 en Valcheta.

El evento internacional es organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro en conjunto con la Municipalidad de Valcheta y consiste un espacio de acción de prácticas artísticas contemporáneas donde artistas visuales, performers, curadores y otros agentes del campo del arte producen sentido atravesados por el vínculo con la comunidad en su entorno natural y urbano.

Esta tercera edición se llevará adelante bajo el eje curatorial “Patrimonios imaginarios, mundos posibles” y recibirá inscripciones hasta el domingo 14 de septiembre.

Las bases y condiciones y el formulario de inscripción se encuentran en http://cultura.rionegro.gov.ar.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Cultura continúa con la promoción y fortalecimiento de la cultura rionegrina.