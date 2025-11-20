Maquinchao Noticia del día Regionales

Maquinchao: Se reunió el Directorio del ENTE Región Sur

Ricardo Manrique 16 horas ago

En Maquinchao se realizó una nueva reunión del Directorio del Ente de Desarrollo de la Región Sur (EDRS), con la participación de representantes de los municipios de Pilcaniyeu, Ñorquinco, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y Valcheta, así como de las Comisiones de Fomento de Mamuel Choique y Aguada de Guerra.

El presidente del Directorio, Darío Ibáñez, dio la bienvenida a las autoridades presentes y luego cedió la palabra al CEO de Forestblock, Christian Fernández Farjat, quien presentó los avances en la gestión de proyectos de créditos de carbono vinculados a la ganadería regenerativa. Estas iniciativas se encuentran en marcha en la región mediante una prueba piloto desarrollada junto a productores locales.

Posteriormente, el Lic. Leonardo Correa, kinesiólogo y representante de la Fundación para el Desarrollo de la Neuro Intervención Clínica (FUNDANIC) (Personería Jurídica N.º 4182 – Provincia de Río Negro), expuso sobre el trabajo que la organización realiza junto a familias con integrantes dentro del trastorno del espectro autista (TEA). La fundación busca articular acciones con municipios y organismos de la Región Sur para conformar nodos comunitarios de intervención. Ya se concretaron encuentros con familias y referentes municipales de Valcheta y Los Menucos.

En el plano institucional, el Director de Hacienda, Ricardo Keller, presentó el presupuesto 2026 elaborado por las distintas áreas y programas del organismo, el cual será elevado próximamente para su tratamiento en la Legislatura provincial.

Además, el presidente del Directorio realizó un repaso de las principales acciones desarrolladas durante el año, destacando el trabajo territorial y la respuesta a las demandas de los distintos sectores, pese al presupuesto acotado con el que contó la institución.

Finalmente, el coordinador técnico del Programa Ganadero, Sergio Torres, presentó una síntesis del trabajo llevado adelante por el equipo técnico en toda la región, abordando ejes como el acceso al agua, sanidad animal, depredación, comercialización, mejoras y diversificación productiva, así como el monitoreo y control de plagas.

