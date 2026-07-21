¿Cómo pinta el clima en la región sur y cordillerana?

Si tenés pensado circular por la línea sur (RN23) y zona cordillerana (RN40) de la provincia, considerá que a partir del miércoles ingresa un frente inestable con lluvias y nevadas que afectará la transitabilidad por estas zonas.

Para el miércoles y jueves se pronostican nevadas (con intensidades diversas) en las localidades de Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu, afectando casi en su totalidad a la ruta nacional 23 y parte de las RP6 y 8. Las condiciones climáticas alternarán entre lluvias y nevadas de diferentes intensidades. Mejora viernes y sábado y vuelven las lluvias hacia el domingo.

Sobre la zona cordillerana, entre Bariloche y El Bolsón, desde el miércoles hasta el viernes se esperan nevadas en los tramos altos de la RN40 y también pueden registrarse eventos níveos en la zona de Villa Mascardi y Bariloche, en menor medida. Hacia El Bolsón, los pronósticos advierten la presencia de lluvias pero sin nevadas.

Alto valle: para el miércoles también hay pronóstico de lluvias y pueden registrarse nevadas en las localidades de General Roca, Cipolletti y parte de la RN 151.

Recordá que, durante el período invernal, la portación de cadenas físicas es obligatoria para circular por las diferentes rutas nacionales de la provincia.