Valcheta:Río Negro fiscalizó un nuevo muestreo de agua del Proyecto Ivana

Organismos provinciales participaron del tercer Muestreo Participativo de Aguas en Ivana Central e Ivana Este, en el área de Valcheta. La instancia forma parte del seguimiento ambiental de un proyecto exploratorio de uranio.

Los diferentes organismos de control de Río Negro estuvieron presentes en Valcheta durante el tercer Muestreo Participativo de Aguas del Proyecto Ivana, tras finalizar la campaña de perforación 2025/2026 de Minera Cielo Azul S.A.

La actividad se realizó en los sectores Ivana Central e Ivana Este, donde la empresa desarrolló una campaña exploratoria con perforaciones por aproximadamente 2.000 metros, distribuidas en pozos de entre 60 y 70 metros mediante sistema de diamantina. El objetivo es identificar posibles yacimientos de uranio similares al depósito Ivana.

El Proyecto Ivana forma parte del distrito minero Amarillo Grande y fue presentado en antecedentes oficiales como un yacimiento de uranio-vanadio ubicado en cercanías de Valcheta. En instancias previas, la Provincia ya había participado de monitoreos de agua para establecer una línea de base ambiental y garantizar controles sobre el recurso hídrico.

Control público y participación institucional

En la jornada estuvieron presentes la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas, la Defensoría del Pueblo, Salud Ambiental del Hospital de Valcheta, el Instituto Técnico Superior de Valcheta, superficiarios de los campos, personal de la consultora HidroAr S.A. y representantes de Minera Cielo Azul S.A.

La participación de distintos organismos públicos y actores locales permite fortalecer la transparencia ambiental, generar información verificable y sostener un esquema de seguimiento con presencia estatal. Esta línea de trabajo ya había sido reforzada en Valcheta durante la socialización de resultados del Monitoreo Participativo de Aguas, donde se destacó la importancia del control público, el diálogo comunitario y la información accesible.

Cómo fue el muestreo

Durante la jornada se tomaron muestras en puntos ubicados aguas arriba y aguas abajo de las zonas de perforación, que serán enviadas a laboratorio para su análisis.

Además, se seleccionaron dos pozos realizados durante la campaña, uno en cada zona de perforación, donde se midieron parámetros in situ como temperatura, pH y sólidos disueltos, entre otros.

El Departamento Provincial de Aguas tomó una contramuestra en cada punto, que será analizada de manera independiente. Este procedimiento permite reforzar la trazabilidad de la información y garantizar una mirada técnica propia del Estado Provincial sobre el recurso hídrico.

Desarrollo con control y reglas claras

La actividad se realizó en el marco de las normas de Responsabilidad Social y de las Buenas Prácticas establecidas por el Código de Procedimientos Mineros.

Ahora, la empresa deberá presentar ante la autoridad minera, dentro de los próximos 15 días, los resultados de laboratorio correspondientes.

Con estas acciones, Río Negro sostiene una política de control ambiental sobre la actividad exploratoria, con presencia territorial, participación de organismos técnicos y acceso a información clave para evaluar la evolución de los proyectos.