Río Negro afianza el empleo local con un acuerdo minero en Valcheta

El Gobierno de Río Negro firmó un acuerdo de colaboración con el Municipio de Valcheta y la empresa Ivana Minerales SA, destinado a priorizar la contratación de mano de obra local y fortalecer la formación laboral vinculada al desarrollo del proyecto minero Ivana.

El acuerdo fue suscripto por la Secretaría de Minería y la Secretaría de Trabajo durante un acto que contó con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Yamila Direne. De esta manera, se consolida una política provincial que promueve empleo genuino en cada etapa productiva.

El acuerdo establece un circuito conjunto de búsqueda, selección y derivación de perfiles laborales, articulado entre las bolsas de trabajo municipales y provinciales, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 5804, que garantiza la participación local en los proyectos mineros. También prevé capacitaciones y programas de reconversión laboral para acompañar las distintas fases del desarrollo productivo.

El Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, destacó el avance de la provincia en materia minera: “Río Negro vive una etapa histórica en materia minera. El proyecto Ivana es una oportunidad concreta para que Valcheta y toda la Región Sur sean protagonistas del desarrollo provincial. Queremos que cada nueva inversión se traduzca en empleo local y capacitación para nuestra gente”.

Por su parte, la Secretaria de Trabajo, María Marta Avilez, subrayó la decisión política que sustenta esta política pública: “Estas acciones nacen de una decisión política clara: que el desarrollo solo es real si incluye a todos y todas. Estamos construyendo una provincia donde el trabajo y la capacitación sean el motor del progreso”.

La Intendenta de Valcheta, Yamila Direne, expresó su satisfacción por la articulación lograda: “Para nosotros es un orgullo ver cómo el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno Provincial se traduce en más formación, empleo y oportunidades reales para nuestra gente. Es una apuesta a futuro enorme”.

Entre los principales compromisos asumidos, la Secretaría de Minería fiscalizará el cumplimiento efectivo de la contratación local, mientras que la Secretaría de Trabajo y el Municipio coordinarán los mecanismos de registro y derivación de postulantes. La empresa, en tanto, presentará los perfiles requeridos para cada etapa e integrará espacios de diálogo como las Mesas de Trabajo 80/20 y de Seguridad e Higiene, conforme lo establece la normativa vigente.

El proyecto Ivana, orientado a la producción de uranio y ubicado en la zona de Valcheta, representa una oportunidad estratégica para diversificar la matriz productiva de la Región Sur. Con este acuerdo, Río Negro reafirma su compromiso con una minería moderna, responsable y generadora de empleo genuino para las comunidades locales.