Maquinchao: Apertura de Sesiones Ordinarias 2026

El miércoles 11 se llevó adelante el acto de apertura del período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Maquinchao. La ceremonia estuvo encabezada por la intendenta Silvana Pérez junto al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Vega, y los concejales Luis Lefiu y Marcelo Donosa.

Durante su discurso, la mandataria realizó un balance de la gestión correspondiente al año 2025, destacando avances en obras y acciones que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Entre los puntos principales, Pérez remarcó la fuerte inversión en servicios públicos. En este sentido, se concretó la ampliación de la red de gas con una inversión municipal de $102.491.730,40, que se suma a los más de $300 millones aportados por el Gobierno provincial, permitiendo que 298 familias accedan al servicio.

Asimismo, se avanzó con la ampliación de la red de agua potable, beneficiando a 95 familias, y se adquirieron luminarias por un monto de $60 millones, mejorando la iluminación en distintos sectores de la localidad.

En materia habitacional, se realizaron mejoramientos de viviendas, mientras que se proyectan nuevas mejoras a través de gestiones ante el IPPV. También se destacó el trabajo sostenido de la Secretaría de Producción en los espacios públicos y la articulación con instituciones locales y organismos provinciales.

Por otro lado, desde las áreas de Deporte y Cultura se acompañó a más de 500 niños, adolescentes y adultos mayores mediante distintas actividades y propuestas comunitarias.

En el ámbito educativo, se informó que a través de convenios escolares se invirtieron más de $580 millones en mantenimiento de edificios, insumos, transporte, comedores escolares y compras especiales para establecimientos de la localidad.

Finalmente, la intendenta resaltó la labor de Brenda Busnadiego, presidenta del Tribunal de Cuentas, junto a la Secretaría de Hacienda, por el trabajo realizado en la presentación de más de 40 rendiciones pendientes, una tarea clave para poder avanzar en nuevos proyectos y gestiones.

Para cerrar, Pérez agradeció el compromiso y el trabajo de todas las áreas municipales, así como el acompañamiento de los vecinos que cumplen con el pago de sus tasas, contribuyendo al desarrollo de la comunidad.