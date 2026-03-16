IPAP abre el año con innovación y compromiso con la Administración Pública

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) inicia un nuevo año académico, renovando su compromiso con la educación y el desarrollo de la Administración Pública en Río Negro. Este ciclo lectivo se presenta como una valiosa oportunidad para que las y los estudiantes se formen y perfeccionen en diversas áreas.

Este año, en el IPAP iniciarán nueve tecnicaturas que buscan fortalecer las capacidades de los agentes públicos. Las nuevas especializaciones que se ofrecen son:

Seguridad e Higiene en el Trabajo: un programa esencial para garantizar ambientes laborales seguros y saludables.

Gestión del Capital Humano: enfocado en optimizar el talento humano dentro de las organizaciones públicas y privadas.

Gestión Administrativa: proporciona herramientas para la eficiente administración de recursos y procesos.

Administración de Servicios de Salud: crucial para la gestión efectiva de instituciones de salud, especialmente en tiempos de desafíos sanitarios.

Comunicación Social con Orientación en Nuevos Medios: una carrera que prepara a los estudiantes para enfrentar los retos de la comunicación contemporánea en un mundo digital.

Desarrollo de Software Full Stack: responde a la creciente demanda de profesionales en el ámbito tecnológico.

Soporte de Infraestructura de Tecnologías de la Información: fundamental para asegurar el funcionamiento óptimo de las herramientas digitales en las organizaciones.

Turismo: busca formar profesionales capaces de impulsar el desarrollo turístico de la región.

Gestión de Gobiernos Municipales: un programa orientado a capacitar la gestión pública a nivel local.

Además de estas 9 tecnicaturas en donde ingresan nuevos estudiantes de 1° año, se dictan otras 10 tecnicaturas con alumnos que continúan su trayectoria en 2° año y 3° año.

Adicionalmente, el IPAP sigue brindando el Bachillerato Libre para Adultos y el Ciclo Secundario con Orientación en Informática, propuestas educativas que buscan brindar oportunidades a aquellos que desean completar su educación secundaria y mejorar sus perspectivas laborales.

Estas iniciativas del IPAP no son aisladas, sino que forman parte de una estrategia provincial amplia, orientada a la modernización del Estado y la transformación digital.

Este enfoque integral busca no sólo capacitar a los futuros profesionales, sino también contribuir a la creación de un Estado más eficiente y cercano a las necesidades de la ciudadanía.

Desde el IPAP se remarcó que este 2026 los estudiantes se encontrarán con una plataforma educativa renovada y un equipo académico altamente capacitado, listo para guiarlos en cada etapa de su formación.