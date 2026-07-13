Valcheta celebro la 40° Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías

El gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la intendenta de Valcheta, Yamila Direne, en la apertura de la 40° Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, que hasta este domingo reunirá a artesanos de la provincia, del país y a visitantes de distintos lugares.

Más de 120 artesanos y artesanas decidieron participar de esta tradicional celebración en esa localidad, la puerta a la Línea Sur provincial, que pone en valor el tejido en telar mapuche, los saberes ancestrales y el enorme patrimonio cultural de Río Negro. De esta manera, Valcheta vuelve a convertirse en punto de encuentro con una de las fiestas populares más representativas de la provincia.

Al respecto, el mandatario provincial brindó su mayor reconocimiento para las artesanas, los artesanos y todas las personas que, generación tras generación, mantienen viva esta tradición y defienden el Río Negro que estuvo antes que nosotros. Gracias a ese compromiso, la identidad sigue pasando de una generación a otra.

“Acompañé a la intendenta Yamila Direne en la apertura de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías. Quiero destacar el enorme trabajo de Yamila y de todo su equipo por hacer crecer esta celebración y permitirnos, como gobierno provincial, ser parte de un evento que enaltece nuestra cultura y nuestras raíces. Sabemos que falta. Pero este es el rumbo”, destacó.

“Honramos nuestras raíces para abrir los brazos al viajero y abrigar con amor a todos los que deseen compartir junto a nosotros la fiesta nacional de la matra y las artesanías”: Yamila Direne, intendente de Valcheta.

Una fiesta que reivindica la historia, la cultura, prácticas y saberes ancestrales, a través del tejido en Telar Mapuche.

En la ocasión se otorgaron reconocimientos a artesanos que por su larga trayectoria, por su aporte cultural y por su continua transmisión de saberes:

Gustavo Montoro y Silvia López, Fundadores de la Datilera Artefibro, desarrollo de materiales didácticos y trabajos personalizados en fibrofácil.

Diego Rodríguez y su familia crearon Cauquen Patagonia, elaboración de mates, cuyas pieza únicas reflejan nuestras raíces y tradiciones.

Y Roxana Amarilla, trabajo en el Mercado de Artesanías Argentinas y nos ayuda a visibilizar nuestros tejidos en distintos puntos del país.

Participaron de la apertura con el “corte de lana” la intendendente, Yamila Direne, el Gobernador Alberto Weretilneck, la artesana local, Mirtha Paéz, legisladores, intendentes y representantes de la comunidad valchetense.