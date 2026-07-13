Detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido durante los festejos en Ñorquinco

La Policía de Río Negro confirmó la detención del presunto autor del homicidio ocurrido durante la madrugada de este domingo en la localidad de Ñorquinco, luego de una rápida investigación que permitió identificar al sospechoso y concretar un allanamiento en su domicilio.

Según informó la fuerza policial, mientras efectivos realizaban recorridas preventivas en el marco de los festejos por el Mundial 2026, tomaron conocimiento de que un hombre había sido agredido con un arma blanca sobre la avenida San Martín.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima fue atacada por la espalda con un cuchillo por otro hombre, ambos conocidos y vecinos de la localidad. Asimismo, se estableció que existían antecedentes de conflictos entre las familias de ambos, incluyendo un episodio previo de agresión con arma blanca entre familiares directos.

Tras el ataque, el herido fue trasladado en primera instancia al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado al hospital de El Maitén, en la provincia del Chubut. Sin embargo, horas más tarde, personal de salud informó su fallecimiento como consecuencia de la herida sufrida.

A partir de testimonios recolectados en el lugar, los investigadores lograron identificar al presunto agresor, un hombre domiciliado en el barrio Costanera de Ñorquinco. Con esos elementos, se dio intervención al fiscal de turno de El Bolsón, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.

Una vez confirmada la muerte de la víctima, la causa fue recaratulada como homicidio y se solicitó una orden de detención y allanamiento para el domicilio del sospechoso.

El procedimiento contó con el apoyo de personal de la Jefatura de Zona II de la Policía de Río Negro, lográndose la inmediata detención del presunto autor del hecho. Se trata de un ciudadano argentino de 46 años, soltero, instruido y de ocupación jornalero.

Durante el allanamiento también fueron secuestradas prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Por disposición judicial, el cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue judicial de San Carlos de Bariloche, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

En forma paralela, efectivos policiales continúan realizando rastrillajes en el lugar del hecho y sectores aledaños, mientras que personal del Gabinete de Criminalística de El Bolsón trabaja en la recolección y análisis de pruebas que permitan esclarecer por completo las circunstancias del homicidio.