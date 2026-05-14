Valcheta se prepara para la 40° Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías

La Municipalidad de Valcheta dio a conocer la fecha y las distintas actividades para la 40° edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, uno de los eventos culturales más importantes de la región.

La intendenta Yamila Direne, confirmo que la fecha de esta edición será el 10, 11 y 12 de Julio.

La tradicional fiesta volverá a reunir cultura, música, gastronomía, artesanías y actividades para toda la familia, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes de la provincia.

La Municipalidad de Valcheta anunció la apertura de inscripciones para quienes deseen participar como candidatas a Reina de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías.

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del jueves 14 de mayo. Las interesadas podrán acercarse a Mesa de Entrada Municipal o comunicarse al 2920-519858 para recibir más información.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, se confirmó la realización de la primera jineteada oficial del evento, que se desarrollará durante dos jornadas: el 10 y 11 de julio en Valcheta.

La actividad contará con la organización del Centro Tradicionalista Los Baguales y convocará a tropilleros, jinetes y público de toda la región.

Entre las propuestas que formarán parte de esta nueva edición se destacan:

Feria de Artesanos

Peña de la Matra

Globa Matra Music

Feria de Reventa

Paseo Gastronómico

Destrezas Criollas y Jineteada

Punto Río Negro para emprendedores

6° Carrera de la Matra

Sector de juegos para las infancias

Espectáculos nocturnos con artistas locales y regionales

Además, desde la organización informaron los canales de contacto para consultas e inscripciones:

📌 Artesanos: 2920-611305

📌 Feria de reventas y gastronómicos: 2934-520425

📌 Artistas: fiestanacionaldelamatra@gmail.com

📌 Turismo: 2934-531041

📌 Municipalidad: 2920-519858