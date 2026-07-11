Los Menucos fue sede de una capacitación sobre identificación de transporte de carnes

En la localidad de Los Menucos se desarrolló una capacitación sobre la Ley de Identificación Pecuaria, normas de faenamiento y transporte de productos cárnicos, destinada a personal de Brigadas Rurales y de Seguridad Vial de la región.

La jornada contó con la presencia del jefe del Departamento de Tránsito, subcomisario Osvaldo Painetrú; el director de Seguridad y Prevención, comisario mayor Hugo Almendra; el jefe de la Regional VI, Fredy Mulato; y el jefe de Seguridad Vial, Maximiliano Flores.

La disertación estuvo a cargo de Gustavo Incaminato, representante de la Secretaría de Ganadería, junto a personal del Departamento de Tránsito, quienes abordaron aspectos normativos y operativos vinculados al control de la actividad pecuaria y el traslado de productos cárnicos.

La intendenta Mabel Yauhar destacó la importancia de estas instancias de formación y felicitó a todos los participantes por su compromiso y participación en la capacitación