Los Menucos fue sede de una capacitación sobre identificación de transporte de carnes

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En la localidad de Los Menucos se desarrolló una capacitación sobre la Ley de Identificación Pecuaria, normas de faenamiento y transporte de productos cárnicos, destinada a personal de Brigadas Rurales y de Seguridad Vial de la región.

La jornada contó con la presencia del jefe del Departamento de Tránsito, subcomisario Osvaldo Painetrú; el director de Seguridad y Prevención, comisario mayor Hugo Almendra; el jefe de la Regional VI, Fredy Mulato; y el jefe de Seguridad Vial, Maximiliano Flores.

La disertación estuvo a cargo de Gustavo Incaminato, representante de la Secretaría de Ganadería, junto a personal del Departamento de Tránsito, quienes abordaron aspectos normativos y operativos vinculados al control de la actividad pecuaria y el traslado de productos cárnicos.

La intendenta Mabel Yauhar destacó la importancia de estas instancias de formación y felicitó a todos los participantes por su compromiso y participación en la capacitación

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