Valcheta celebra la 6° edición de la Carrera de la Matra y las Artesanías

En el marco del 40° aniversario de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, Valcheta recibirá este sábado, desde las 11, la Carrera Aventura, una propuesta deportiva de las más convocantes en la región.

Valcheta se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, un evento que cada año rinde homenaje a las artesanas dedicadas al tejido de matras, una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural de la región. En ese marco, el deporte volverá a ocupar un lugar destacado con la sexta edición de la Carrera Aventura de la Matra y las Artesanías, una competencia que reunirá a corredores y corredoras de distintos puntos de la Patagonia.

La prueba se disputará el sábado 11 de julio, desde las 11.00, con largada en el Centro Cultural de Valcheta. Quienes participen podrán elegir entre recorridos de 5, 14 y 21 kilómetros, distancias pensadas para distintos niveles de preparación física y experiencia.

Las inscripciones, que permanecerán abiertas hasta el 9 de julio, ya superan los 230 participantes, quienes llegarán desde ciudades como Puerto Madryn, Neuquén, Bariloche y Viedma, además de distintas localidades de Río Negro. Las acciones comenzarán desde el viernes, con la entrega de kits, a partir de las 19.00, en el Centro Cultural El Libanés.

La competencia contempla categorías para adolescentes, personas adultas y adultos mayores, además de incluir la participación de personas con discapacidad, promoviendo un evento deportivo inclusivo y abierto a toda la comunidad.

Organizada por la Municipalidad de Valcheta y la Asociación Valcheta Running, con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de Río Negro, la carrera ofrecerá un recorrido por los característicos paisajes de la Región Sur rionegrina, combinando naturaleza, deporte y tradición en una jornada que volverá a reunir a vecinos y visitantes en un clima de celebración.