Una camioneta se desbarrancó en la Ruta 23 cerca del puente Pichi Leufu

Un siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 23, a la altura del puente Pichi Leufu, donde una camioneta se desbarrancó y terminó recostada sobre uno de sus laterales.

Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió daños materiales. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos, quienes brindaron asistencia y aseguraron la zona.

Según informó la Policía, en la camioneta viajaban un hombre, presuntamente domiciliado en Ingeniero Jacobacci, y dos menores de edad. Afortunadamente, los ocupantes solo sufrieron golpes leves y el lógico susto provocado por el incidente.

Las causas del siniestro son materia de investigación.