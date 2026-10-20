Ramos Mexía tendrá su primer Instituto Técnico Superior

La localidad contará con su primera carrera terciaria, orientada a la Gestión Pública. El anuncio fue realizado por el intendente Nelson Quinteros tras una reunión en Viedma con la secretaria de Educación de Río Negro, Silvia Arza.

La localidad de Ministro Ramos Mexía contará con un Instituto Técnico Superior a partir de 2027, una iniciativa que permitirá ampliar la oferta educativa y brindar nuevas oportunidades de formación a los jóvenes de la comunidad.

El anuncio fue realizado por el intendente Nelson Quinteros, luego de mantener una reunión en Viedma con la secretaria de Educación de Río Negro, Silvia Arza, en la que se abordó la puesta en marcha de esta propuesta educativa.

La carrera elegida para iniciar esta nueva etapa será Gestión Pública, una formación terciaria que apunta a ampliar las posibilidades de capacitación profesional y generar nuevas herramientas para el desarrollo local.

La llegada de esta propuesta representa un avance para las familias de Ramos Mexía, especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas para afrontar los gastos de traslado, alojamiento y manutención que implica estudiar en otras ciudades.

De esta manera, la iniciativa busca facilitar el acceso a la educación superior y permitir que los jóvenes puedan continuar sus estudios sin alejarse de sus hogares.

Con la puesta en marcha del Instituto Técnico Superior, Ramos Mexía proyecta ampliar sus oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo de la comunidad, acercando una alternativa de formación terciaria que hasta ahora no estaba disponible en la localidad.