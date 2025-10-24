Una víctima fatal en un accidente sobre la Ruta Nacional 23

Un trágico accidente de tránsito se registró este jueves sobre la Ruta Nacional 23, a unos seis kilómetros del paraje Nahuel Niyeo.

El hecho involucró a un camión cargado con pasto y a un vehículo particular, resultando una persona fallecida.

Según las primeras informaciones, aún se investiga si el automóvil impactó contra el acoplado del camión o si este se desprendió y fue el que colisionó contra el vehículo. El acoplado quedó volcado en una alcantarilla a la vera de la ruta.

En el lugar trabajan equipos de salud de los hospitales de Valcheta y Ramos Mexía, junto a personal policial, quienes realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.