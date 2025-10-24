Regionales Valcheta

Una víctima fatal en un accidente sobre la Ruta Nacional 23

Ricardo Manrique 13 horas ago

Un trágico accidente de tránsito se registró este jueves sobre la Ruta Nacional 23, a unos seis kilómetros del paraje Nahuel Niyeo.

El hecho involucró a un camión cargado con pasto y a un vehículo particular, resultando una persona fallecida.

Según las primeras informaciones, aún se investiga si el automóvil impactó contra el acoplado del camión o si este se desprendió y fue el que colisionó contra el vehículo. El acoplado quedó volcado en una alcantarilla a la vera de la ruta.

En el lugar trabajan equipos de salud de los hospitales de Valcheta y Ramos Mexía, junto a personal policial, quienes realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Provincia

Elecciones: más de 4.500 DNI esperan a ser retirados en el Registro Civil

vie Oct 24 , 2025
En la antesala de las Elecciones Legislativas que se llevarán adelante este domingo 26, unos 4.500 ejemplares de DNI aguardan a ser retirados en las distintas delegaciones que el Registro Civil tiene en Río Negro y que serán necesarios a la hora de emitir el voto por parte de los

