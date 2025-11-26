Noticia del día Regionales Valcheta

Accidente fatal en la Ruta Nacional 23, a pocos kilómetros de Valcheta

Ricardo Manrique 11 horas ago

En horas de la mañana, alrededor de las 9:40, se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional 23, a unos 18 kilómetros de Valcheta en sentido este.

El hecho involucró a un automóvil Renault Sandero Stepway de color gris oscuro, en el que viajaban dos ocupantes. Según las primeras informaciones, una de las personas habría salido despedida del vehículo tras el vuelco.

El auto era conducido por Liliana Leiva, de 62 años, quien fue trasladada de urgencia al hospital de Las Grutas, donde permanece internada en grave estado. Lamentablemente, su acompañante y madre, Orfelinda Almendra, de 92 años, falleció en el lugar.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría 15° de Valcheta, agentes de Policía Caminera de San Antonio Oeste, y se aguardaba la llegada de un móvil de la Brigada Rural para colaborar con el corte de la ruta, dado que la víctima fatal permanecía sobre la cinta asfáltica.

Next Post

Los Menucos Regionales

Los Menucos:La SENAF suma una nueva delegación en la Región Sur

mié Nov 26 , 2025
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) inauguró hoy una nueva delegación zona sur este en Los Menucos, fortaleciendo su presencia territorial y su capacidad de atención. La sede ya se encuentra en funcionamiento en calle Jicha, casa 35. En este marco, se presentó oficialmente a María Laura Flehr […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias