Accidente fatal en la Ruta Nacional 23, a pocos kilómetros de Valcheta

En horas de la mañana, alrededor de las 9:40, se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional 23, a unos 18 kilómetros de Valcheta en sentido este.

El hecho involucró a un automóvil Renault Sandero Stepway de color gris oscuro, en el que viajaban dos ocupantes. Según las primeras informaciones, una de las personas habría salido despedida del vehículo tras el vuelco.

El auto era conducido por Liliana Leiva, de 62 años, quien fue trasladada de urgencia al hospital de Las Grutas, donde permanece internada en grave estado. Lamentablemente, su acompañante y madre, Orfelinda Almendra, de 92 años, falleció en el lugar.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría 15° de Valcheta, agentes de Policía Caminera de San Antonio Oeste, y se aguardaba la llegada de un móvil de la Brigada Rural para colaborar con el corte de la ruta, dado que la víctima fatal permanecía sobre la cinta asfáltica.