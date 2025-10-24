La Municipalidad de Los Menucos incorpora un nuevo camión al parque automotor

La Municipalidad de Los Menucos sumó una nueva inversión con la adquisición de un camión 0 km Volkswagen 280 con caja volcadora y barandas desmontables hacia los costados. La compra se concretó a través del sistema de leasing del Banco Patagonia.

Con esta incorporación, el parque automotor municipal queda completamente renovado y equipado con vehículos nuevos, al servicio de los vecinos y vecinas de la localidad.

La intendenta Mabel Yauhar destacó: “Cuando tenemos nuestras cuentas en orden, podemos adquirir herramientas de trabajo que fortalecen la gestión y mejoran los servicios para nuestra comunidad”.

Asimismo, expresó: “Los Menucos siempre para adelante, junto al Gobierno de la Provincia”.