Los Menucos Regionales

La Municipalidad de Los Menucos incorpora un nuevo camión al parque automotor

Ricardo Manrique 15 horas ago

La Municipalidad de Los Menucos sumó una nueva inversión con la adquisición de un camión 0 km Volkswagen 280 con caja volcadora y barandas desmontables hacia los costados. La compra se concretó a través del sistema de leasing del Banco Patagonia.

Con esta incorporación, el parque automotor municipal queda completamente renovado y equipado con vehículos nuevos, al servicio de los vecinos y vecinas de la localidad.

La intendenta Mabel Yauhar destacó: “Cuando tenemos nuestras cuentas en orden, podemos adquirir herramientas de trabajo que fortalecen la gestión y mejoran los servicios para nuestra comunidad”.

Asimismo, expresó: “Los Menucos siempre para adelante, junto al Gobierno de la Provincia”.

