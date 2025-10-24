Accidente Ruta 23: el conductor del automóvil falleció su acompañante fue trasladada de urgencia

Un trágico accidente de tránsito se registró el jueves por la noche sobre la Ruta Nacional 23, a pocos kilómetros del paraje Nahuel Niyeu, dejando como saldo la muerte de un hombre.

El comisario Gustavo Rodríguez informó que el siniestro ocurrió minutos antes de las 20 y que en el lugar intervino personal de la Unidad 15ª de Valcheta. La víctima fatal sería un hombre de aproximadamente 69 años.

Según las pericias, el hecho se originó cuando un camión que transportaba fardos perdió su acoplado, el cual se cruzó al carril contrario e impactó de frente con un vehículo particular en el que viajaban dos personas.

A raíz del fuerte choque, el conductor del automóvil falleció en el acto, mientras que su acompañante fue trasladada de urgencia al hospital de Viedma para su atención médica.