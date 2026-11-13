Una boda inédita en Río Negro permitirá participar a las mascotas

El Registro Civil de Río Negro acompañará una iniciativa inédita en la provincia: una pareja de Cipolletti podrá sumar a sus cuatro mascotas a la celebración de su matrimonio civil en carácter de “testigos de honor”, convirtiéndose en el segundo casamiento de estas características en el país, siendo en Mendoza el primer caso.

La unión, que sí contará con seres humanos como testigos formales, y que se celebrará bajo la modalidad de matrimonio a domicilio, parte de una solicitud formal que los propios contrayentes presentaron ante el organismo para que sus animales también sean parte de este momento tan significativo de su historia familiar.

Luna y Gabriel se conocieron en 2024 y desde entonces construyen un proyecto de vida en común junto a Kiki y Malú, dos perras que llegaron a sus vidas a través del rescate y la adopción; Benito, rescatado de la calle; y Nina, una gata que también fue adoptada luego de atravesar un complejo proceso de recuperación veterinaria.

El cuidado y la protección animal son valores que ambos comparten y que forman parte de su vida cotidiana, por eso, decidieron darles un lugar especial en su casamiento, como reconocimiento a los vínculos afectivos que construyeron y a la importancia que cada uno tiene en su familia.

Las mascotas tendrán una participación exclusivamente simbólica y honorífica, sin reemplazar a los testigos humanos que exige la normativa vigente para dar validez al matrimonio. Como recuerdo de este momento, sus huellas quedarán plasmadas en un documento complementario al acta matrimonial.

En Río Negro además podés casarte donde quieras

El Registro Civil continúa llevando adelante la celebración de matrimonios en lugares no convencionales como a orillas del Río Negro, del Lago Nahuel Huapi, en chacras del alto valle, entre otros. Esta es una alternativa que permite a las parejas elegir escenarios especiales para compartir ese momento.

A través de la modalidad de matrimonio a domicilio, las ceremonias pueden realizarse en espacios distintos de las delegaciones del organismo, mediante el pago de un canon especial que contempla el traslado del personal responsable de llevar adelante la unión civil.

Quienes deseen acceder a esta modalidad pueden acercarse a cualquiera de las más de 60 delegaciones del Registro Civil distribuidas en la provincia para coordinar la ceremonia con el responsable a cargo, con un mínimo de diez días de anticipación.