Río Negro llevará música, arte y la experiencia del Tren Patagónico a Buenos Aires

La Casa de Río Negro participará el jueves 19 de noviembre, desde las 18, de la 13° edición de la Noche de las Casas de Provincia, con música en vivo, arte, fotografía y experiencias interactivas. La propuesta será con entrada libre y gratuita en la sede provincial de Reconquista 556, en la Ciudad de Buenos Aires.

La representación rionegrina integrará el Circuito 1 de este evento federal, organizado por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Senado de la Nación. La jornada ofrecerá una grilla artística continua y actividades para toda la familia, con propuestas que reflejan la identidad de Río Negro.

Muestras y experiencias interactivas durante toda la jornada

Exposición fotográfica “Línea Sur – Tren Patagónico”: Un recorrido visual de la mano de Pol y Pablo Fontana, acompañado por la presentación y venta de su libro homónimo.

Maqueta hiperrealista del Tren Patagónico: Una exhibición detallada que permite apreciar de cerca el emblemático ferrocarril que une la cordillera con el mar.

Espacio recreativo

Obra de teatro “Veo, veo… qué veo el Monte”: A cargo de la cuentacuentos viedmense Anyela Cuellar.

Espacio de arte y creación: Coordinado por la artista plástica de Viedma Belén Arieu.

Serigrafía en vivo con “Chacra”: Directamente desde Cipolletti, los creadores de este emprendimiento rionegrino invitan al público a llevarse un recuerdo único. Quienes se acerquen con una prenda o tela de color claro (remera, tote bag o retazo para tapiz) podrán estamparla en el momento con un diseño exclusivo inspirado en la provincia.

Cronograma de escenarios y actividades

18 – Apertura de puertas y locución de bienvenida.

18 – Matías Viamonte

19 – Sol Campano

19.40 – María Torpe

20.20 – Florencia Rupayán

21 – Federico Oliva

21.40: Sorteo especial de Tren Patagónico

22: Cierre a puro ritmo con La Cumbiamba

Datos útiles

Fecha: Jueves 19 de noviembre de 2026

Horario: Desde las 18

Lugar: Casa de Río Negro (Reconquista 556, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Circuito: Circuito 1 (junto a Corrientes, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán)

Entrada: Libre y gratuita