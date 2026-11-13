Río Negro promueve acciones para prevenir la diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el sábado 14 de noviembre, el Ministerio de Salud de Río Negro destaca la importancia de la detección temprana, la prevención y el acceso oportuno a la atención médica. Estas herramientas resultan fundamentales para reducir el impacto y prevenir complicaciones ante cualquier tipo de diabetes.

Este año la jornada se desarrolla bajo el lema “Acción temprana sobre la diabetes”, una propuesta que busca generar conciencia sobre la necesidad de reconocer los signos de alerta, acceder a un diagnóstico oportuno y garantizar el acompañamiento de las personas que viven con esta condición.

Uno de los principales desafíos en el abordaje de la diabetes es la detección tardía. En particular, la diabetes tipo 2 puede presentar síntomas leves o pasar inadvertida durante años, por lo que muchas veces se identifica cuando ya existen complicaciones que afectan órganos como los riñones, el corazón, la vista o el sistema nervioso.

En el caso de la diabetes tipo 1, sus manifestaciones también pueden confundirse con las de otras enfermedades. En personas adultas, incluso, puede producirse un diagnóstico erróneo como diabetes tipo 2, lo que retrasa el tratamiento adecuado y aumenta los riesgos para la salud.

Frente a este escenario, resulta fundamental reconocer los síntomas, realizar los controles de salud y consultar oportunamente con los equipos sanitarios. Asimismo, promover hábitos saludables, una alimentación equilibrada y la actividad física regular son acciones que contribuyen a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2.

La prevención y el tratamiento también requieren entornos de acompañamiento, respeto y empatía. Por eso, la campaña propone visibilizar la importancia de combatir el estigma y los prejuicios hacia quienes conviven con la enfermedad, favoreciendo el acceso a información y atención sanitaria sin discriminación.

Este día fue establecido en homenaje al nacimiento de Sir Frederick Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina en 1921, un avance que transformó el tratamiento de esta enfermedad. La fecha es impulsada por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, y tiene como símbolo el círculo azul, que representa la unidad mundial frente a este desafío de salud pública.

Diagnosticar a tiempo, acompañar los tratamientos y fortalecer la prevención son acciones fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar hacia una atención integral de la diabetes; por eso no lo dudes, acercate al hospital o centro de salud, los profesionales sabrán cómo ayudarte.