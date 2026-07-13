Río Negro moderniza su Ley de Carnes con nuevas proteínas animales

El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley Provincial de Carnes con el objetivo de incorporar nuevas alternativas de proteína animal al circuito formal de comercialización. La iniciativa permitirá que carnes provenientes de especies como el jabalí y el guanaco puedan llegar legalmente a carnicerías y establecimientos gastronómicos, siempre bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad.

La propuesta busca transformar un recurso que hoy existe, pero cuyo aprovechamiento está limitado casi exclusivamente a la caza deportiva o al consumo particular. Con la modificación de la ley, esas carnes podrán ingresar al circuito comercial luego de pasar por establecimientos habilitados, controles veterinarios y fiscalización bromatológica, garantizando la seguridad alimentaria de los consumidores.

“Hoy tenemos una proteína disponible, magra, saludable y de excelente calidad que no puede comercializarse formalmente. Lo que buscamos es generar las condiciones para que ese recurso pueda aprovecharse de manera segura, con todas las garantías sanitarias y dentro de un marco legal”, explicó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

El proyecto también responde a una realidad productiva de la provincia. En el caso del jabalí europeo, una especie exótica invasora, su población creció de manera significativa en los últimos años, favorecida por la expansión de las áreas agrícolas y la ausencia de depredadores naturales. Actualmente, la caza deportiva por sí sola no alcanza para controlar esa expansión, que provoca importantes pérdidas en cultivos y daños sobre los ecosistemas.

En ese contexto, la iniciativa propone pasar de un esquema basado únicamente en el control poblacional a un modelo que incorpore el aprovechamiento responsable del recurso. La comercialización formal permitirá que animales que hoy son capturados en el marco del manejo poblacional puedan destinarse también al consumo humano, siempre respetando los protocolos sanitarios vigentes.

Banacloy destacó que el objetivo principal no es económico, sino construir un sistema más eficiente para administrar los recursos disponibles en el territorio. “Queremos hacer un aprovechamiento sustentable de una proteína que hoy existe y que no puede ingresar al circuito formal. En una provincia tan extensa como Río Negro, contar con establecimientos habilitados cercanos también permite reducir costos logísticos, pero el eje del proyecto es aprovechar responsablemente un recurso disponible y garantizar que llegue al consumidor con todos los controles necesarios”, señaló.

Remarcó además que estas carnes presentan características diferenciales. Al tratarse de animales silvestres, son naturalmente más magras que las provenientes de sistemas intensivos de producción, constituyendo una alternativa de proteína animal de alta calidad nutricional.

La reforma de la Ley Provincial de Carnes se complementará con la normativa vigente en materia de fauna y no modifica las condiciones para la actividad cinegética. La caza continuará regulada mediante permisos y requisitos específicos, mientras que la nueva legislación incorporará el marco necesario para la faena, el procesamiento y la comercialización formal de estas carnes bajo la supervisión de la Provincia, los municipios y el SENASA.

Con esta iniciativa, Río Negro busca adecuar su legislación a una realidad productiva y ambiental que hoy demanda nuevas herramientas para combinar seguridad alimentaria, manejo de especies y aprovechamiento sustentable de los recursos disponibles.